السودان.. عقوبات أميركية على شقيق "حميدتي"

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فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على "القوني حمدان دقلو" شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وذلك "لقيادته جهود توريد أسلحة لمواصلة الحرب في السودان".وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على القوني حمدان دقلو موسى، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لقيادته جهودا لتوريد الأسلحة لمواصلة الحرب في السودان".وذكر البيان أن القوني هو مدير المشتريات في "الدعم السريع" وضابط رئيسي فيها، وهو شقيق محمد حمدان دقلو قائد هذه القوات وعمل سكرتير خاصا له.ونص القرار على "حظر جميع الممتلكات والمصالح للقوني الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".وأشار البيان إلى أن القوني "سيطر على شركات واجهة لقوات الدعم السريع بما في ذلك شركة ’تراديف للتجارة العامة’ التي خضعت لعقوبات مراقبة الأصول الأجنبية والتي استوردت مركبات إلى السودان نيابة عن الدعم السريع".ووفق الوزارة "مدد القوني هذه الحرب من خلال قيادة جهود الدعم السريع لشراء الأسلحة والمواد العسكرية، ومن خلال ذلك، ساهمت أفعاله بشكل مباشر في حصار الدعم السريع المستمر لمدينة الفاشر في شمال دارفور (غرب)، وعملياتها في أماكن أخرى من السودان".