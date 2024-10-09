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إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين لمدة 4 أيام

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:25
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بدأت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، إغلاق المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين لمدة 4 أيام وفتحه للمستوطنين بمناسبة الاحتفال بعيدين يهوديين.
وقال مدير المسجد الإبراهيمي معتز أبو سنينة، في تصريح إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت الأربعاء إغلاق الحرم الإبراهيمي بسبب عيدي العرش والغفران".
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وأضاف أن "الاحتلال وعقب إغلاق الحرم الإبراهيمي عادة ما يفتحه بكل أقسامه أمام المستوطنين، ويتم عمل حفلات صاخبة وصلوات تلمودية.. والإغلاق يستمر حتى مساء السبت القادم".
ويبدأ الاحتفال بـ"عيد الغفران" مساء الخميس، وفيه تزداد اقتحامات المستوطنين لمواقع دينية وتاريخية إسلامية، وبينها المسجدان الإبراهيمي في الخليل والأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
(الأناضول)
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