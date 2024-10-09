Advertisement

صرح العميد غلام سليماني، رئيس منظمة التعبئة في إيران، أن "أعداء العالم الإسلامي يسعون إلى الإضرار بقبلة المسلمين الأولى في العالم"، على حد قوله.وتوعد سليماني أعداء بلاده، قائلا في كلمة ألقاها بالمؤتمر الأول لإحياء ذكرى "شهداء إعلام محور المقاومة": "الشعب الإيراني يمتلك أحدث التقنيات التي لا تقتصر على تقديرات العدو، بل ستستخدم إيران تقنيات جديدة، تقنيات أظهرنا جزءًا صغيرًا منها في عمليات الوعد الصادق 1 و2".وأكد أن "الشعب الإيراني لم يكن البادئ بالحرب طيلة التاريخ، لكنه دافع دائمًا عن البلاد".المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024واعتبر سليماني أن "الكيان الصهيوني ينهار من الداخل ويواجه الدمار، ولديه سكان مرتبكون ويائسون، فلا خيار أمامه سوى الاستسلام".