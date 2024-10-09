حصار مستمر ومجازر جديدة.. غزة تسجل 45 شهيدًا خلال 24 ساعة

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وقالت وزارة الصحة -في بيان- إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 45 شهيدا و130 مصابا.وأضافت أن عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة ارتفع إلى 42 ألفا و10 شهداء و97 ألفا و720 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة وسط وشمال القطاع.وقال مسؤول في صحة غزة إن مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة شمالي القطاع تلقت أوامر إجلاء قسري من جيش الاحتلال تشمل المرضى والكوادر الطبية دون توفير بدائل آمنة للإخلاء.وأضاف أن الاحتلال يعرقل عملية إجلاء المرضى من خلال إجراء تفتيش لسيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال فتشت أمس الثلاثاء سيارات إسعاف أجلت 5 أطفال مرضى من مستشفى كمال عدوان، واعتقلت أحد المسعفين.من ناحيتها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن أوامر الإخلاء التي تصدرها إسرائيل لسكان شمال قطاع غزة تحوّل تلك المناطق إلى أرض غير صالحة للعيش.وذكر مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي كثف غاراته خلال الساعات الماضية بمحيط المستشفيات شمالي القطاع، وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي، وأكد رفضه تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء وطالب المنظمات الدولية بحماية مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة.في الأثناء، أحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حصاره على شمال قطاع غزة من جميع الجهات، ليعزله عن مدينة غزة، في ظل قصف مدفعي وجوي مكثف ونسف لمنازل المواطنين.وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي فرض حصارا مطبقا على جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، وعمد إلى إطلاق النار على كل من يتحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي استهدف منازل وشوارع ومنشآت.وأوضح المراسل أن الجيش يجبر الفلسطينيين قسرا على الخروج من منازلهم بشمال قطاع غزة للتوجه نحو جنوب القطاع.وذكر شهود عيان أن طائرات "كواد كابتر" تنتشر في شوارع شمال القطاع وتطلق النار على أي جسم يتحرك، بينما يتمركز قناص الجيش على بنايات مرتفعة.وواصل الاحتلال محاصرة مخيم جباليا من كل الاتجاهات ودفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو المخيم استهدفت منازله بالقصف، كما قامت جرافات جيش الاحتلال بعمليات تجريف واسعة في شوارع ومناطق مخيم جباليا ومحيطه.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي بدء عملية عسكرية في جباليا بذريعة منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة، وذلك بعد ساعات من عدوان شرس على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة الرافعي في جباليا البلد مما تسبب في سقوط شهيدين وعدد من المصابين، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا خلف مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا، وسقط كذلك شهداء وجرحى في قصف على منطقة الفاخورة في المخيم.كما أفاد مراسل الجزيرة بانتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تعجز عن انتشال عدد من المفقودين تحت ركام منازل مهدمة هناك.وإلى جانب جباليا، قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال شن قصفا متواصلا بالمدفعية على بيت حانون كما قصفت مسيرات إسرائيلية منازل مواطنين في بيت لاهيا، وواصلت نسف منازل مواطنين في منطقة التوام شمالي القطاع.وواصلت قوات الاحتلال كذلك قصفها المدفعي على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.ومن شمال القطاع إلى شرقه حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال جددت قصفها لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وقالت تلك المصادر إن طائرة مروحية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 في غارة استهدفت منزلا بجوار سوق البسطات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. (الجزيرة)