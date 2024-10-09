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عربي-دولي

روسيا: الشرق الأوسط على حافة حرب واسعة النطاق

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:35
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حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين من أن الشرق الأوسط يتأرجح على حافة الانزلاق إلى حرب واسعة النطاق، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول تضمن أمن كل من إسرائيل وفلسطين.
وقال فيرشينين في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ونحن بحاجة إلى ضمان أمن جميع الدول، بما فيها إسرائيل، ولكن الدول الأخرى أيضا، في هذه المنطقة".
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وتابع: "لا بد من ممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير وبناء دولتهم المستقلة المنصوص عليه في الكثير من قرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أنه بدون هذه الخطوات "لا يمكن فعل شيء".
وقال: "في الحقيقة، كلنا نتأرجح عند حافة الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة النطاق".
(روسيا اليوم)
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