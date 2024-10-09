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عربي-دولي

روسيا تُسقط 24 طائرة مسيرة فوق بريانسك وتُعلن عدم وقوع إصابات

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:02
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قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأربعاء- إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب روسيا، ولم تسفر الهجمات عن إصابات.

وذكرت الوزارة، عبر تطبيق تليغرام، أنهم أسقطوا نحو 24 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية جنوب غربي روسيا، في حين تم تدمير العدد المتبقي فوق مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف وكراسنودار وفوق مياه بحر آزوف.
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وأضاف حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف -عبر تليغرام- أن حريقا اندلع بسبب سقوط حطام طائرات مسيرة في موقع غير مأهول بالمنطقة الواقعة جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا وأخمد على الفور، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار أخرى.

من جانبه، ذكر حاكم بريانسك ألكسندر بوجوماز أن خدمات الطوارئ تعمل في المواقع التي سقط فيها الحطام، دون أن يوضح إذا كانت هناك أضرار.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 3 صواريخ باليستية و22 طائرة مسيرة في هجوم شنته على خاركيف خلال الليل. وأضاف أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 طائرة مسيرة، بينما عادت الطائرة المتبقية باتجاه الأراضي الروسية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتيلين وأكثر من 30 جريحا في هذا الهجوم الذي استهدف ثاني أكبر مدن البلاد والقريبة من الحدود الروسية، والتي تشهد هجمات متواصلة منذ أشهر.

وفي دونيتسك، قال رئيس المنطقة فاديم فيلاشكين إن القوات الروسية "أسقطت على المدينة 3 قنابل جوية موجهة أصابت مبنيين سكنيين".

بدورها، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في المناطق التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا مقتل شخصين بنيران طائرة مسيّرة أوكرانية في قرية على خط الجبهة.

وتتقدم القوات الروسية في أنحاء بمنطقة دونيتسك الواقعة نحو الجنوب، وهي النقطة المحورية الرئيسة لحرب موسكو على أوكرانيا.

ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية مستمرة في الضغط بشكل كاف على القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية، حيث شنت كييف توغلا كبيرا في آب الماضي. (الجزيرة) 
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