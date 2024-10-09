Advertisement

عربي-دولي

3 أشخاص... من هم الفائزون بجائزة نوبل في الكيمياء؟

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1259634-638640878017763030.jpg
Doc-P-1259634-638640878017763030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024 للأميركي ديفيد بيكر مناصفة مع البريطاني ديميس هاسابيس والأميركي جون جامبر، تقديرا لأبحاثهم حول تركيبة البروتينات.

وحصل ديفيد بيكر، عالم الكيمياء الحيوية على الجائزة تقديرا لـ"تصميم البروتين الحاسوبي"، فيما حصل ديميس هاسابيس وجون جامبر على المكافأة المرموقة تقديرا لعملهما في "التنبؤ ببنية البروتين" عبر الذكاء الاصطناعي، وفق بيان للجنة الجائزة أثناء الإعلان عن الفائزين في ستوكهولم.
Advertisement

وأوضحت اللجنة أن بيكر "حقق الإنجاز شبه المستحيل المتمثل في بناء بروتينات جديدة تماما".

وأضافت "من بين عدد لا يحصى من التطبيقات العلمية، بات في إمكان الباحثين فهم مقاومة المضادات الحيوية بشكل أفضل وإنشاء صور للإنزيمات التي يمكنها تفكيك البلاستيك".

وقد نجح ديميس هاسابيس وجون جامبر اللذان يديران شركة "غوغل ديبمايند"، في "تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لحل مشكلة عمرها 50 عاما تتمثل في التنبؤ بالهياكل المعقدة للبروتينات".

ويمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي الذي طوراه ويعرف باسم "ألفافولد"، التنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات بناء على حمضها الأميني.

وكان الرجلان اللذان جرى التداول باسمهما بين المرشحين لهذه المكافأة، قد حصلا بالفعل على جائزة لاسكر المرموقة في عام 2023.

وأشارت لجنة التحكيم إلى أن اكتشافات الفائزين هذا العام "توفر إمكانات هائلة". (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:28 | 2024-10-09
11:18 | 2024-10-09
11:00 | 2024-10-09
11:00 | 2024-10-09
10:52 | 2024-10-09
10:51 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24