"يديعوت أحرونوت": توقيف إسرائيليّ في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما عُثِرَ بحوزته

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "السلطات اللبنانية أوقفت في الضاحية الجنوبية لبيروت رجلا يعتقد أنه إسرائيلي بعد دخوله البلاد مؤخرا بصفته صحفيا استقصائيا".



وقالت إنّ "الرجل يدعى جوشوا تارتاكوفسكي وكان سابقا من اليهود المتشددين في القدس، أوقف في بيروت بعدما أثارت أنشطته شكوك السلطات المحلية"، مشيرا إلى "العثور بحوزته على بطاقة تعريف إسرائيلية بعد اعتقاله". (الحرة)

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