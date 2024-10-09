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عربي-دولي

حول صحة الملك سلمان.. هذا ما أعلنه الديوان الملكي السعودي

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:52
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أصدر الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، بيانا جديدا عن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال بيان الديوان الملكي السعودي، وفقا لما نقلت عنه وكالة "واس" الرسمية، إن الملك سلمان بن عبد العزيز  استكمل الأربعاء الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد "تماثل  للشفاء".
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وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تطرق إلى الحالة الصحية لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال رئاسته اجتماع لمجلس الوزراء.

وحسب ما نقلت "رويترز" فإن ولي العهد قد طمأن الجميع على صحة الملك، وذلك بعد أقل من يومين على بيان للديوان الملكي، صدر الأحد، ذكر أن الملك سيخضع لفحوصات طبية بسبب التهاب في الرئة.

ونادرا ما تتم مناقشة صحة الملك، لكن الديوان الملكي كشف في أيار أنه يخضع لبرنامج علاجي يتضمن مضادات حيوية بعد دخوله المستشفى لإجراء فحوص، وأعلن بعد فترة وجيزة أنه تعافى.

وترأس الملك سلمان جلسة لمجلس الوزراء في 24 أيلول، بحسب الإعلام الرسمي.

وكان قد دخل في أيار 2022 المستشفى لإجراء تنظير للقولون، وبقي مدة أسبوع تقريبا لإجراء فحوص أخرى و"للراحة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية آنذاك.

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت، الأحد، نقلا عن بيان للديوان الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء اليوم الأحد جراء التهاب في الرئة.

ودخل الملك سلمان المستشفى أيضا في آذار 2022 للخضوع لما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بـ"فحوص تكللت بالنجاح"، ولتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

وعام 2020 خضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

وفي عام 2017 نفت الرياض تقارير وتكهنات متزايدة تفيد بأن الملك يعتزم التنازل عن العرش لصالح ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لعقود، كما شغل منصب وزير الدفاع.

ويعد ولي العهد السعودي الشاب، البالغ من العمر 38 عاما، واحدا من أصغر رؤساء الدول "الفعليين" في العالم، وهو القوة الدافعة وراء الأجندة الجديدة للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة. (الحرة)
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