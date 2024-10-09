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عربي-دولي
اتصال هاتفي بين نتانياهو وبايدن لبحث مخطط إسرائيل لضرب أهداف إيرانية
Lebanon 24
09-10-2024
|
12:02
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اتصالا هاتفيا، الأربعاء، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، وفق ما أعلنه مكتب نتانياهو.
وقالت وكالة رويترز إن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، انضمت إلى الاتصال.
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ولم يتحدث بايدن ونتنياهو اللذان تربط بينهما علاقة متوترة، منذ أطلقت إسرائيل هجوما على حزب الله في لبنان.
وتوقع موقع أكسيوس أن يبحث بايدن ونتانياهو مخطط إسرائيل لضرب أهداف إيرانية ردا على هجوم طهران على الأراضي الإسرائيلية.
يشعر المسؤولون الأميركيون بالإحباط جراء عدم قيام إسرائيل بمشاركة خطط الرد المرتقب على الهجوم الإيراني مع الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته عدة وسائل إعلام أميركية.
وتأتي المكالمة بعدما أوردت وسائل إعلام أن مسؤولين أميركيين يشعرون بالإحباط والغضب جراء عدم قيام إسرائيل بمشاركة خطط الرد المرتقب على الهجوم الإيراني مع الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن إسرائيل رفضت حتى اللحظة الكشف عن تفاصيل خططها المتعلقة لإدارة بايدن. (الحرة)
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