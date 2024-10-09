25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دخان برائحة كريهة يغطي عدّة مدن بمصر.. والسلطات توضح!
Lebanon 24
09-10-2024
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت رائحة دخان كريهة في حالة من القلق بين سكان عدة مدن غرب العاصمة المصرية القاهرة، خاصة وأن مصدر الدخان غير معروف.
وبعد ذلك، كشف مصدر بوزارة الإسكان المصرية، عن سبب انتشار الرائحة في سماء مدن غرب القاهرة منها الشيخ زايد وحدائق أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر، وقال إن سبب انتشار رائحة الدخان يعود لحريق في إحدى محطات الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش بالجيزة.
Advertisement
وأشار المصدر إلى أنه تمت السيطرة على الحريق من خلال الدفع بسيارات الإطفاء عن طريق قوات الحماية المدينة، لافتا إلى أن حالة الجو ستعود لطبيعتها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتقع المحطة في منطقة أبو رواش، مركز العياط، شمال مدينة الجيزة وتخدم محافظة الجيزة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 590 مليون دولار، بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى أعمال التطوير اللاحقة، وتعمل بقدرة 1.6 مليون متر3/يوميا. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
04:06 | 2024-10-09
09/10/2024 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
13:14 | 2024-10-09
09/10/2024 01:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
12:53 | 2024-10-09
09/10/2024 12:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "العملاء".. نادين نسيب نجيم غاضبة ومُستاءة (صورة)
Lebanon 24
بسبب "العملاء".. نادين نسيب نجيم غاضبة ومُستاءة (صورة)
03:27 | 2024-10-09
09/10/2024 03:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
13:46 | 2024-10-09
09/10/2024 01:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:36 | 2024-10-09
مكالمة هامّة بين بايدن ونتنياهو.. ماذا جاء فيها؟
16:50 | 2024-10-09
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة فوق البحر الأحمر
16:18 | 2024-10-09
اغتيال قياديّ من "حزب الله" في سوريا.. من هو؟
16:05 | 2024-10-09
حملة هاريس.. هذا ما جمعته منذ ترشحها للرئاسة
15:50 | 2024-10-09
سيكون "مميتاً".. هذا ما قيل في إسرائيل عن الهجوم ضدّ إيران
13:58 | 2024-10-09
إستهداف مواقع لـ"حزب الله".. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
10/10/2024 01:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
10/10/2024 01:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
10/10/2024 01:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24