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عربي-دولي

دخان برائحة كريهة يغطي عدّة مدن بمصر.. والسلطات توضح!

Lebanon 24
09-10-2024 | 15:00
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تسببت رائحة دخان كريهة في حالة من القلق بين سكان عدة مدن غرب العاصمة المصرية القاهرة، خاصة وأن مصدر الدخان غير معروف.

وبعد ذلك، كشف مصدر بوزارة الإسكان المصرية، عن سبب انتشار الرائحة في سماء مدن غرب القاهرة منها الشيخ زايد وحدائق أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر، وقال إن سبب انتشار رائحة الدخان يعود لحريق في إحدى محطات الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش بالجيزة.
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وأشار المصدر إلى أنه تمت السيطرة على الحريق من خلال الدفع بسيارات الإطفاء عن طريق قوات الحماية المدينة، لافتا إلى أن حالة الجو ستعود لطبيعتها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتقع المحطة في منطقة أبو رواش، مركز العياط، شمال مدينة الجيزة وتخدم محافظة الجيزة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 590 مليون دولار، بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى أعمال التطوير اللاحقة، وتعمل بقدرة 1.6 مليون متر3/يوميا. (روسيا اليوم)

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