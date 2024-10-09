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عربي-دولي

عاصفة مدمرة ورياح عاتية وفيضانات.. "ميلتون" وصل إلى فلوريدا

Lebanon 24
09-10-2024 | 23:20
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لا يزال الإعصار الكبير "ميلتون" يسيطر على المشهد في أميركا، إذ وصل إلى اليابسة في ولاية فلوريدا الأربعاء.

ويصاحب الإعصار عاصفة مدمرة ورياح عاتية وفيضانات فجائية، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير.
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الإعصار ميلتون "الخطر للغاية" يصل إلى اليابسة في فلوريدا

وقال مركز الأعاصير في نشرة أصدرها بعد منتصف الليل بتوقيت غرينيتش إن "البيانات تشير إلى أن عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا على الساحل الغربي لفلوريدا".

وكانت قوة الإعصار "ميلتون" قد اشتدت مجددا، الثلاثاء، إلى الفئة القصوى مع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة له 270 كيلومترا في الساعة، بحسب ما أعلن مركز الأعاصير.
Still Recovering From Helene, Florida Braces for Milton

وحذّر الرئيس جو بايدن سكان المناطق المهدّدة في فلوريدا بالإعصار من أنهم قد يواجهون "أسوأ عاصفة" تضرب ولايتهم "منذ قرن".

وأضاف بايدن مخاطبا سكان ثالث أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان: "عليكم الإخلاء الآن، إنها مسألة حياة أو موت".
Hurricane Milton: Storm weakens to Category 3, Florida landfall as 'dangerous' storm expected - YouTube

ولم يتسبّب مرور "ميلتون" الثلاثاء قبالة شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك بوقوع خسائر بشرية إذ اقتصرت أضراره على الماديات.

والثلاثاء، قال رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الواقعة جنوبي شرق الولايات المتحدة، إن "شبه جزيرة فلوريدا بأكملها تخضع لشكل من أشكال المراقبة أو الإنذار". (سكاي نيوز)
Live updates: Hurricane Milton hits Florida with tornadoes, surge and wind | CNN

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