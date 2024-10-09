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عربي-دولي
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا بغزة
Lebanon 24
09-10-2024
|
23:26
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، فجر الخميس، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وحسبما ذكرت الوكالة، فإن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا أسفر إلى جانب سقوط ثلاثة شهداء عن إصابة آخرين دون تحديد عددهم.
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وكانت قوات إسرائيلية قد استهدفت وفق الوكالة، مساء الأربعاء، ثلاثة منازل في منطقة "الهوجا" بجباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وأسفر أيضا قصف إسرائيلي لمجموعة من الخيام تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا، مساء الأربعاء، إلى استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين.
واستشهد 8 فلسطينيين أيضا في قصف إسرائيلي لمركبة وتجمع لمواطنين عند دوار بني سهيلا ومنطقة معن، شرق خان يونس جنوب غزة.
وذكرت مصادر طبية أن عدد الشهداء في غزة ارتفع منذ فجر الأربعاء وحتى المساء، إلى 64، 50 منهم في شمال القطاع، وأن أكثر من 125 شهيدا سقطوا خلال 5 أيام من العمليات العسكرية الإسرائيلية على شمال القطاع.
من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الأربعاء، إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ السابع من تشرين الاول، بلغت 42010، بينما سجلت 97720 إصابة. (سكاي نيوز)
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