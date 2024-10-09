حادث جديد قبالة الحديدة.. سفينة تتعرض لقذيفة دون إصابات

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فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة باليمن، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا.كما أضافت في بيان أن ربان سفينة أبلغ عن إصابتها بقذيفة غير معروفة، وأنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية.كذلك أوضحت أن أيا من أفراد الطاقم لم يصب بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.ومنذ تشرين الثاني الماضي أي بعد حوالي الشهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنّ الحوثيون نحو 200 هجوم بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، دعما للفلسطينيين في غزة. ما دفع بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمر عبره عادة نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفقًا للغرفة الدولية للشحن.كما أكدت جماعة الحوثي أن "دعم أميركا وبريطانيا المستمر لإسرائيل سيضع مصالحهما تحت النار"، وفق تعبيرها.في المقابل شنت واشنطن التي تقود تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية، العديد من الضربات على مواقع الجماعة اليمنية.كذلك ضربت إسرائيل أيضاً مواقع في مدينة الحديدة، طالت محطات كهرباء ومخازن وقود. (العربية)