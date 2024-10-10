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عربي-دولي

السّيسي في إريتريا.. اتفاقية "مهمة" مُنتظرة وتعزيز للعلاقات

Lebanon 24
10-10-2024 | 01:34
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يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إريتريا، اليوم الخميس، لبحث "تعزيز العلاقات الثنائية"، وتوقيع اتفاقية تستهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري، لحماية مسار التجارة عبر البحر الأحمر.
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وقالت مصادر لـ"الشرق" أن القاهرة وأسمرة ستوقعان اتفاقية "مهمة"، موضحة أنها تشبه الاتفاقية الموقعة بين مصر والصومال في آب الماضي.

وذكرت المصادر أن مصر أبلغت كافة الأطراف أنها لن تقبل أي وجود عسكري إثيوبي على البحر الأحمر.

وفي منتصف الشهر الماضي، نقل رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، رسالة من الرئيس السيسي، إلى نظيره الإريتري أسياس أفورقي، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية ومتابعة التطورات في المنطقة، قبل أن يستمعا إلى رؤية رئيس إريتريا بشأن البحر الأحمر، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية. (الشرق)
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