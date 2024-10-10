مسيّرات مضادة للرادارات.. تايوان ترتقي بصناعاتها العسكرية

أفادت وسائل الإعلام التايوانية بأن الصناعات العسكرية في الجزيرة بدأت بإنتاج الطائرات المسيرة المضادة للرادارات، التي يبلغ مداها نحو ألف كلم.

وأشارت صحيفة "تايوان نيوز" إلى أن الطائرات المسيرة من نوع "Chien Hsiang" يصنعها معهد تشونغ شان للعلوم والتكنولوجيا.

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وتصنع الطائرات بنسختين، تستخدم واحدة منهما نظامي الكهربائي الضوئي والعامل بالأشعة تحت الحمراء، والثانية بنظام التصويب الموجه من الأقمار الصناعية.



ويشار إلى أن الطائرات المسيرة قادرة على توجيه ضربات على المدى البعيد إلى أهداف ثابتة ومتحركة. وتحمل النسختان رؤوسا قتالية شديدة الانفجار.



ومن المخطط له إنتاج نحو 200 من تلك المسيرات حتى نهاية عام 2025. (روسيا اليوم)