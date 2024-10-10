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عربي-دولي

إغلاق الحدود بين الكوريتين.. سيول تدين قرار بيونغ يانغ

Lebanon 24
10-10-2024 | 08:18
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أدانت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية "بشدة" قرار جارتها كوريا الشمالية "إغلاق الحدود مع الجنوب إلى أجل غير مسمى".
وأشارت الوزارة في بيان، الخميس، إلى أن إغلاق الحدود "قرار ضد توحيد" البلدين، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
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ولفتت إلى أن كوريا الشمالية لم تبلغ سيول مسبقا بقرار إغلاق الحدود.
وقالت إن "القرار الذي اتخذته كوريا الشمالية يتعارض مع رغبة شعبنا في الوحدة والأمة الواحدة. ندين هذا القرار بشدة".
والأربعاء، أعلن الجيش الشعبي الكوري الشمالي في بيان، أنه سيقطع الطرق البرية والسكك الحديدية مع كوريا الجنوبية، التي وصفها بأنها "العدو الأساسي".
واضاف: "قطع جيشنا الدائم للحدود وإغلاقها هو إجراء للدفاع عن النفس من أجل منع الحرب وضمان أمن البلاد في الوضع الحالي". (الأناضول)
 
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