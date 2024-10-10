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عربي-دولي

البرلمان السوري يسقط عضوية شادي دبسي.. اليكم السبب

Lebanon 24
10-10-2024 | 10:15
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أسقط مجلس الشعب السوري بالإجماع عضوية النائب شادي دبسي بسبب فقدانه أحد شروط الترشح لمجلس الشعب بحصوله على جنسية أجنبية.
ووافق المجلس على تقرير مكتبه باقتراح فقدان شادي دبسي لعضويته في مجلس الشعب، بعد أن ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شروط الترشيح وهو حمله لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية السورية، وذلك وفقا لأحكام المادة 152 من الدستور السوري ليصار بعدها إلى تبليغ هذا القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخه وفقا لأحكام المادة 243 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.
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(روسيا اليوم)
 
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