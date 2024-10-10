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عربي-دولي
إصابة إسرائيليين بجروح إثر حادث طعن في تل أبيب
Lebanon 24
10-10-2024
|
10:43
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أصيب إسرائيليان بجروح خطيرة جراء حادث طعن جنوب مدينة حيفا بشمال إسرائيل.
وذكر موقع "0404" الإسرائيلي أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة جراء حادث طعن في شمال تل أبيب، مشيراً إلى أن المنفذ لاذ بالفرار.
وقالت نجمة داود الحمراء إن رجلين يبلغان 70 عاماً و30 عاماً أصيبا في حادث عنف في برديس حنا كركور، ويعانيان من إصابات نافذة.
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وقالت الشرطة الإسرائيلية إن تقريراً ورد عن إصابة شخصين في برديس حنا، وإنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.
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