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عربي-دولي
العراق يدعو "الدول المؤثرة" بمجلس الأمن لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها
Lebanon 24
10-10-2024
|
11:24
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دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، الدول "الكبرى المؤثرة" في مجلس الأمن الدولي إلى إجبار إسرائيل على وقف حربها وجرائمها في غزة ولبنان؛ لوقف دفع المنطقة نحو "حرب شاملة تهدد أمن العالم".
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جاء ذلك في حديث للسوداني، خلال استقباله سفير روسيا لدى بغداد البروس كوتراشيف، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اطلعت عليه الأناضول.
وذكر البيان أن اللقاء "تناول التطورات في المنطقة، واستمرار الكيان المحتل بعدوانه الآثم على الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتجاوزاته المرفوضة بالإساءة إلى مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف، بما يمس مشاعر ملايين المسلمين في العالم".
واعتبر السوداني أن ذلك "يؤكد منطلقاته (للجيش الإسرائيلي) العنصرية والدينية في حربه العدوانية ضد غزة ولبنان وسعيه للتضليل والتعمية، على العكس مما يروجه البعض من وجود جذور سياسية للصراع".
ودعا السوداني إلى "موقف ودور فاعل للدول الكبرى المؤثرة في مجلس الأمن الدولي، لإجبار الكيان المحتل على إيقاف حربه وجرائمه التي يرتكبها، لوقف سعيه إلى دفع المنطقة نحو حرب شاملة من شأنها أن تهدد أمن العالم ومصالحه في المنطقة".
المصدر: الأناضول
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