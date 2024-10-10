سواد مخيف بالسماء ومحطة وقود اقتلعت.. مشاهد من إعصار ميلتون

أحدث إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأميركية دمارا واسع النطاق من غرب الولاية إلى شرقها، حيث تسبب بزوابع أدت إلى مصرع أربعة أشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص الخميس.

وضرب ميلتون اليابسة مساء الأربعاء على ساحل خليج فلوريدا كعاصفة قوية من الفئة الثالثة، وأظهرت مشاهد مخيفة السماء ويغطيها السواد من أثر الإعصار الذي دمر منازل واقتلع أعمدة إنارة وأشجار وكل ما مر في طريقه.

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