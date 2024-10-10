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قضوا بعبوة ناسفة.. الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في غزة

Lebanon 24
10-10-2024 | 15:39
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل 3 جنود خلال الاشتباكات الدائرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن القتلى هم الرقيب أول (احتياط) أوري موشيه بورنشتاين (32 عاما)، والرائد (احتياط) نتانيل هيرشكوفيتش (37 عاما)، والرقيب أول (احتياط) تسفي ماتيتياهو مارانتز (32 عاما).
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كما كشف أن القتلى سقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة جيب عسكرية وإطلاق قذائف الهاون بجباليا شمال قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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