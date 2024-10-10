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مباحثات فتح وحماس في القاهرة.. متعثّرة!

Lebanon 24
10-10-2024 | 15:54
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قالت "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن جولة المباحثات المنعقدة في القاهرة بين وفدي فتح وحماس لم تحقق أي تقدم بخصوص آلية إدارة قطاع غزة في المرحلة الراهنة والترتيب لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

وقالت مصادر "سكاي نيوز عربية" إن "جزءا من الخلافات التي شهدها الاجتماع يعود إلى رغبة حماس في أن تكون لجنة الإسناد المجتمعية المزمع تشكيلها مستقلة إداريا وماليا عن السلطة الفلسطينية".
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وانطلقت جولة المباحثات، الأربعاء، برعاية مصرية بين وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، ووفد حركة فتح برئاسة محمود العالول.

وأكد مصدر فلسطيني مطلع على محادثات القاهرة أن هذه الجولة "لم تحسم أي قضية خلافية بين الجانبين خاصة ما يتعلق بآلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر"، مستبعدا صدور بيان ختامي عقب انتهاء اجتماع الخميس. (سكاي نيوز)
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