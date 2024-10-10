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عربي-دولي

قبل الضربة الإسرائيلية على إيران.. هذا ما رفضته دول عربية

Lebanon 24
10-10-2024 | 23:10
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رفضت بعض الدول العربية أن تستخدم الولايات المتحدة أو إسرائيل بنيتها التحتية العسكرية أو مجالها الجوي بأي عمليات هجومية ضد إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الخميس نقلا عن مسؤولين عرب أن "طهران هددت من خلال قنوات دبلوماسية سرية من أن دول الخليج الغنية بالنفط وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ستكون مستهدفة إذا ما استُخدمت أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران".
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وبحسب مصادر الصحيفة "هددت إسرائيل طهران برد انتقامي شديد بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، ما دفع بعض المسؤولين الإسرائيليين للمطالبة بتوجيه ضربات انتقامية مدمرة للمنشآت النووية أو البنية التحتية النفطية في طهران".

وعلى خلفية ذلك، حذرت إيران من أنها "سترد بضربات مدمرة على البنية التحتية المدنية الإسرائيلية، وستنتقم من أي دولة عربية تسهل الهجوم على أراضيها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "بين الدول التي تلقت التحذير الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي ينتشر الجيش الأميركي على أراضيها".

وبحسب المسؤولين فإن "هذه الدول أبلغت إدارة بايدن أنها لا تريد أن تستخدم الولايات المتحدة أو إسرائيل بنيتها التحتية العسكرية أو مجالها الجوي في أي عمليات هجومية ضد إيران".

ووفقا للمصادر، فإن "هناك خطرا من توجيه ضربات للبنية التحتية النفطية لدول الخليج العربي، وكذلك للمنشآت العسكرية الأميركية وموظفيها في المنطقة". (روسيا اليوم)
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