رجل يعترف بتخريب مركز إسلامي في جامعة أميركية

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وحدثت الواقعة، في أبريل، في عيد الفطر، وفق ما نقلته رويترز.ترصد جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تزايد التهديدات ضد مسلمين وعرب ويهود أميركيين منذ اندلاع حربي إسرائيل في غزة ولبنان في أعقاب هجوم شنه مسلحون من حركة حماس في السابع من تشرين الاول 2023.وشهدت جامعات عددا من هذه الممارسات في الأشهر القليلة الماضية. وصدر حكم بالسجن 21 شهرا بحق رجل اعترف بإطلاق تهديدات بارتكاب أعمال عنف ضد يهود في جامعة كورنيل.وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك يوم الخميس: "هذا المدعى عليه مسؤول عن أعمال كراهية مدفوعة بمعاداة الإسلام".وذكرت وزارة العدل أن المدعى عليه جيكوب بيتشر (24 عاما) اقتحم المركز وألحق أضرارا بممتلكات فيه، من بينها تحف بطابع إسلامي وأشياء تحتوي على آيات من القرآن، مضيفة أنه سرق علما فلسطينيا. (الحرة)