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صحة
لأوّل مرة.. دولة أفريقية ترصد إصابة شخص بجدري القردة
Lebanon 24
10-10-2024
|
23:37
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سجّلت تنزانيا أول إصابة بجدري القردة لدى مواطن في مقاطعة تشيتامبو.
وقال وزير الصحة التنزاني في مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد بمقاطعة تشيتامبو، لمريض يبلغ من العمر 32 عاما".
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وأضاف أن "المريض قدم إلى أحد المراكز الصحية يشكو من آلام في العضلات والتعب والتهاب في الحلق، ليعقب تلك الأعراض طفح جلدي بدأ في الوجه وانتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. (روسيا اليوم)
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