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عربي-دولي

إسرائيل تستهدف قياديا فلسطينيا في طولكرم.. هذه هويته

Lebanon 24
10-10-2024 | 23:45
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف قوات الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "إصابة شخص بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية".
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إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه قتل قائد "حركة الجهاد الإسلامي" بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية، من دون أن يصدر حتى الآن تأكيد عن الحركة.

وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس". 
 
وحسب الإعلام الإسرائيلي كان عبد الله بديلاً لمحمد جابر (أبو شجاع) رئيس التنظيم في طولكرم الذي استشهد في 29 آب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه في الأشهر الأخيرة، كان عبد الله مسؤولا عن التنظيم في المخيم وشارك في العديد من الهجمات.

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