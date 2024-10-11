السودان: ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا إلى 291

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الخميس، تسجيل وفاتين و291 إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 644 وتتجاوز الإصابات 22 ألف حالة منذ آب الماضي.وأفادت الوزارة في بيان، بـ"تسجيل291 إصابة جديدة بوباء الكوليرا في 9 ولايات منها حالتا وفاة".وذكرت أن الولايات التي سجلت إصابات جديدة هي كسلا والبحر الأحمر والقضارف (شرق)، والشمالية ونهر النيل (شمال)، والنيل الأبيض وسنار وجنوب كردفان (جنوب)، والجزيرة (وسط).وأوضحت أن حصيلة الإصابات بالكوليرا "ارتفعت إلى 22 ألفا و716 إصابة بينها 644 حالة وفاة".ودون ذكر أرقام، أشارت الوزارة إلى انخفاض الإصابات بعدد من الولايات بينها كسلا القضارف، وزيادتها في ولاية النيل الأبيض.