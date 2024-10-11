معلومات مُثيرة وشيّقة.. هكذا تتواصل إيران مع أميركا سرًّا!

كتب موقع 24.ae:

عام 2013، كانت ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين للرئيس الأسبق باراك أوباما في المحادثات النووية، في حالة توتر شديدة، إذ لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران منذ الأيام الأولى لأزمة الرهائن في السفارة الأميركية في طهران عام 1979.

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وبعد أن رفض آية الله الخميني السماح للمفاوضين الأميركيين بالدخول، طار هاملتون جوردان، مساعد الرئيس كارتر آنذاك، إلى باريس وهو يرتدي زياً كاملاً من شعر مستعار وشارب مستعار ونظارات للتوصل إلى اتفاق سري مع وزير الخارجية الإيراني. وبعد أن رفض آية الله الخميني السماح للمفاوضين الأميركيين بالدخول، طار هاملتون جوردان، مساعد الرئيس كارتر آنذاك، إلى باريس وهو يرتدي زياً كاملاً من شعر مستعار وشارب مستعار ونظارات للتوصل إلى اتفاق سري مع وزير الخارجية الإيراني.

وتذكر صحيفة "التايمز" البريطانية أنه فشل، واشتعلت الأزمة من خلال مجموعة غير متوقعة من الوسطاء، من محام فرنسي ورجل أعمال أرجنتيني غامض عبر منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة البنمية، قبل أن تشرف الجزائر في النهاية على الصفقة لإطلاق سراح الرهائن.



خلال الأزمة، قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع إيران، تاركة سويسرا المحايدة كممثل وحيد للمصالح الأميركية من خلال سفارتها في طهران. وعملت سويسرا بموجب "تفويض القوة الحامية" الذي لا يزال سارياً حتى يومنا هذا.



عام 2001، تم استخدام تلك القناة الخلفية لإبرام اتفاق سري وافقت فيه طهران على مساعدة الجنود الأميركيين المنتشرين في أفغانستان بعد هجمات 11 أيلول، إذا ضلوا طريقهم عبر الحدود إلى إيران عن طريق الخطأ. ووافقت إيران بعد تأكيدات على أن الولايات المتحدة ستحترم سلامة أراضيها، بما في ذلك مجالها الجوي.

كما استخدمت إيران القناة الخلفية السويسرية للتواصل مع واشنطن، بعد غزو الحلفاء الغربيين للعراق عام 2003، باقتراح إجراء محادثات شاملة تشمل اعترافها بإسرائيل، واتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية العاملة في إيران.



ولكن إدارة بوش رفضت العرض، وعندما انكشف الأمر، أشارت إلى أنه لم يكن أكثر من "تمرين إبداعي" من جانب السفير السويسري.

ولكن السفير السويسري تيم غولديمان أصر على أنه لم يتصرف إلا باعتباره "ساعي بريد". وقال: "كلما كان هناك شيء من جانب واحد، يريد أحد الجانبين أن يعرفه الجانب الآخر، فإنه يستخدم هذه القناة. والتفويض يتعلق فقط بكونه ساعي بريد".

وبعد مرور 10 سنوات، وجدت شيرمان، المديرة السياسية في وزارة الخارجية، نفسها جالسة على الطاولة أمام وفد إيراني غريب عنها، كما كانت غريبة عليهم.



استغرق الأمر سنوات للوصول إلى هذه المرحلة: قناة سرية، ولكنها مباشرة، للتفاوض مع الإيرانيين وسط مخاوف عالمية متزايدة بشأن طبيعة برنامجهم النووي. وفي جولات سابقة، التقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الإيرانيين في جنيف. ولكن واشنطن كانت اللاعب الرئيسي الذي بدونه لن يكون لأي اتفاق معنى.



بدأت القناة برئاسة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، على الرغم من عدائه العلني للغرب. ويتذكر شيرمان هذه القناة باعتبارها "قطعاً محرجة" يتحدث الإيرانيون فيها بالفارسية والأميركيون بالإنكليزية، ولا يحققون سوى القليل من التقدم.

تغيرت الأمور بعد انتخاب الرئيس الأسبق حسن روحاني، على خلفية برنامج للإصلاح الاقتصادي والسعي إلى التقارب مع الغرب الذي قد يرفع العقوبات. وقد صُدم روحاني عندما اكتشف أن مثل هذه القناة الخلفية السرية كانت موجودة بالفعل.



وفي محاولة لإيجاد أرضية مشتركة، مازحت شيرمان محاوريها الجدد حول حقيقة أنها كامرأة لا تستطيع مصافحتهم وتذكرت تقاليد مماثلة في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي الذي نشأت فيه. وعلى الرغم من وجود "آلاف النقاط الشائكة" في مفاوضاتهم، فإن التواجد في نفس الغرفة غير كل شيء.

وقالت مازحة في مقابلة أجريت عام 2021: "حتى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عندما كنت غاضبة منه حقاً، كان يعلم ذلك لأنني كنت أسميه الوزير ظريف. في أوقات أخرى، عندما كنا نعمل بجد نيابة عن مصالحنا الخاصة، كنت أسميه جواد".

لجأت الولايات المتحدة مرة أخرى إلى القناة الخلفية السويسرية لبدء المفاوضات لتحرير الأميركيين المحتجزين كرهائن في إيران في عام 2023. لكن قطر هي التي لعبت الدور الأكثر أهمية، حيث كانت تتنقل من طهران إلى واشنطن كوسيط.

في كانون الثاني، كانت عُمان هي التي قامت بالدبلوماسية المكوكية بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين الذين استضافتهم معاً في مسقط، حيث سعت واشنطن إلى إقناع طهران بالضغط على المتمردين الحوثيين في اليمن لإنهاء هجماتهم على الشحن العالمي عبر البحر الأحمر.

وعلى الرغم من المحاورين الأكثر حداثة، كانت القناة الخلفية السويسرية القديمة هي التي لجأت إليها إيران على ما يبدو لتحذير الغرب من أنها تستعد لإطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل. سمح هذا التحذير لواشنطن بتجهيز الأصول وإعداد الإسرائيليين، مما أتاح لإيران لرد دون التسبب في دمار كبير وتصعيد الموقف. (24.ae)