Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تكشف عن تسجيل نادر لرئيسة الحكومة الراحلة غولدا مائير

Lebanon 24
11-10-2024 | 01:35
A-
A+

Doc-P-1260496-638642323651666269.jpg
Doc-P-1260496-638642323651666269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تسجيل نادر لرئيسة الحكومة الإسرائيلية السابقة غولدا مائير من اجتماع حكومي خلال فترة حرب تشرين الأول عام 1973.
وتقول غولدا مائير في التسجيل: "سوف يغفر لنا أشياء كثيرة، شيء واحد لن يغفر وهو الضعف، بمجرد إدراجنا في قائمة الضعفاء، سينتهي الأمر".
Advertisement
التسجيل، الذي تبلغ مدته حوالي ساعة، وثق جلسة مغلقة للكابينيت الحربي هدفها مناقشة استعادة الأسرى الإسرائيليين من مصر التي جرت بوساطة الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت قناة "I24NEWS".
وشارك في المناقشة خلال فترة حرب تشرين الأول 1973 وزير الدفاع موشي ديان، ورئيس هيئة الأركان دافيد إليعازر وجنرالات من الجيش الإسرائيلي.
خلال النقاش، قال إليعازر: "طالما أن العرب في حالة جيدة، فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار. يجب أن نصل إلى وضع يمكننا من خلاله دفعهم إلى وقف إطلاق النار".
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:40 | 2024-10-11
04:15 | 2024-10-11
04:00 | 2024-10-11
03:55 | 2024-10-11
03:40 | 2024-10-11
03:24 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24