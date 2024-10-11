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عربي-دولي
إسرائيل تكشف عن تسجيل نادر لرئيسة الحكومة الراحلة غولدا مائير
Lebanon 24
11-10-2024
|
01:35
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كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تسجيل نادر لرئيسة الحكومة الإسرائيلية السابقة غولدا مائير من اجتماع حكومي خلال فترة حرب تشرين الأول عام 1973.
وتقول غولدا مائير في التسجيل: "سوف يغفر لنا أشياء كثيرة، شيء واحد لن يغفر وهو الضعف، بمجرد إدراجنا في قائمة الضعفاء، سينتهي الأمر".
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التسجيل، الذي تبلغ مدته حوالي ساعة، وثق جلسة مغلقة للكابينيت الحربي هدفها مناقشة استعادة الأسرى الإسرائيليين من مصر التي جرت بوساطة الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت قناة "I24NEWS".
وشارك في المناقشة خلال فترة حرب تشرين الأول 1973 وزير الدفاع موشي ديان، ورئيس هيئة الأركان دافيد إليعازر وجنرالات من الجيش الإسرائيلي.
خلال النقاش، قال إليعازر: "طالما أن العرب في حالة جيدة، فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار. يجب أن نصل إلى وضع يمكننا من خلاله دفعهم إلى وقف إطلاق النار".
(سكاي نيوز)
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