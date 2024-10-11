استطلاعات رأي: الولايات الحاسمة قد تصدم هاريس!

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كشف أحدث استطلاعات الرأي من جامعة كوينيبياك في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن إلى بيئة صعبة لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بين الناخبين المحتملين في ولايات "الجدار الأزرق" الحاسمة.فالمزايا التي وجدها استطلاع كوينيبياك لها الشهر الماضي، قد تضاءلت في بنسلفانيا واختفت في ميشيغان، بينما لا تزال ولاية ويسكونسن تشكل سباقًا متقاربًا.وتتمتع هاريس في ولاية بنسلفانيا بميزة طفيفة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب (49% مقابل 46%)، مقارنة بميزة أوسع في أيلول (51% هاريس مقابل 45% ترامب).وأكد الاستطلاع أنه لا يوجد زعيم واضح في استطلاع ميشيغان الذي أجرته الجامعة (50% ترامب، 47% هاريس، بهامش خطأ في العينة بنسبة 3.1 نقطة مئوية)، بينما أظهر استطلاع أيلول أن هاريس تتمتع بميزة (50% هاريس مقابل 45% ترامب).وفي ولاية ويسكونسن، لا يظهر الاستطلاع أي زعيم واضح (48% لترامب، و46% لهاريس، مع هامش خطأ في العينة قدره 3.0 نقطة مئوية)، على غرار السباق الضيق الذي أظهره في أيلول (48% لهاريس مقابل 47% لترامب).كذلك أشارت استطلاعات الرأي التي أجرتها جامعة كوينيبياك إلى أن مجموعة الناخبين المحتملين في ولايتي ميشيغان وويسكونسن ربما أصبحت أكثر ميلاً إلى الحزب الجمهوري بشكل عام منذ أيلول.وفي ميشيغان، حصلت هاريس على متوسط دعم 48% بين الناخبين المحتملين، بينما حصل ترامب على متوسط دعم 47%.أما بنسلفانيا، فحصلت هاريس أيضا على متوسط دعم 48% مقابل 47% لترامب بين الناخبين المحتملين. وفي ويسكونسن، حصلت هاريس على متوسط دعم 49% مقابل 46% لترامب بين الناخبين المحتملين.يذكر أن استطلاعات الرأي التي أجريت في كوينيبياك تعدّ أول استطلاعات رأي معتمدة من قبل "شبكة CNN" في كل ولاية يتم إجراؤها في تشرين الأول، ولا تترك لها أي ميزة واضحة في أي من هذه الولايات الحاسمة في "الجدار الأزرق" في متوسطات الاستطلاعات بما في ذلك النتائج الجديدة.ومن المقرر إجراء انتخابات الولايات المتحدة 2024، يوم الثلاثاء 05 تشرين الثاني 2024، حيث سينتخب الرئيس ونائب الرئيس.(العربية)