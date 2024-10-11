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عربي-دولي
عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يشدد حصار جباليا
Lebanon 24
11-10-2024
|
03:24
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كثفت قوات الاحتلال غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة موقعة أكثر من 60 شهيدا، في وقت يستمر حصار شمال القطاع لليوم السادس وسط مجازر خلفت عشرات الشهداء والمصابين الذين تعجز فرق الإنقاذ من الوصول إليهم.
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وقد وثقت السلطات الصحية في غزة استشهاد 63 شخصا في الغارات الإسرائيلية منذ فجر أمس، بينهم 28 في استهداف مدرسة "رُفيدة" التي تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للنازحين.
كما استشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت "عيادة الرمال الصحية" التي تؤوي مئات النازحين في شارع الوحدة، غربي مدينة غزة أيضا.
وسقط شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلا في دير البلح، كما سقط مصابون في قصف آخر استهدف منزلا في جباليا البلد شمالي القطاع.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد على شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وشنت طائرات الاحتلال المروحية غارة جوية بمنطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
(الجزيرة)
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