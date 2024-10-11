قد تقصفها إسرائيل.. تعرفوا إلى أبرز المنشآت النفطية في إيران

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وتُعدُّ المنشآت النفطية في إيران من بين أعمدة الاقتصاد في البلاد، وتشمل حقول النفط وحقول الغاز ومنشآت التكرير، وهي منشآت ذات طاقة إنتاجية عالية، وتضم احتياطات ضخمة من الطاقة.ـ حقل الأهواز: وهو الحقل النفطي الأكبر في إيران، ينتج نحو 800 ألف برميل يوميًّا، ويقع في مدينة الأهواز جنوبي غرب البلاد، واكتُشف عام 1958.ـ حقل كجساران: وهو ثاني أكبر حقل نفط في إيران، ويحتوي على 52 مليار برميل من الاحتياطيات الموجودة و23 مليار برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخراج.وأُنشِئ هذا الحقل عام 1939 من قبل شركة النفط الإيرانية البريطانية، وينتج 480 ألف برميل نفط خام يوميًّا، ويقع جنوبي غرب إيران.ـ حقل مارون: ويُعد ثالث أكبر حقل نفط في إيران، ويضم نحو 46 مليار برميل من احتياطي النفط الخام، وينتج الحقل ما معدله 52 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا، ويقع في مدينة الأهواز أيضًا جنوبي غرب البلاد.ويضاف إلى هذه الحقول الثلاثة حقل آزادكان وحقل آغاجاري.- حقل فارس الجنوبي: يعد أكبر حقل للغاز في العالم، ويقع في منطقة الخليج، وهو مشترك مع قطر، ويقع 33% منه في المياه الإقليمية لإيران (محافظة بوشهر) وقطر بنحو 67%.ويبلغ احتياطي الجزء الإيراني من الحقل 13.3 تريليون متر مكعب من الغاز في الموقع، و19 مليار برميل من مكثفات الغاز، ويحتوي على 50% من احتياطي الغاز الإيراني و8% من احتياطي الغاز العالمي.- حقل فارس الشمالي: يقع على بُعد 120 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بوشهر في المياه الخليجية، ويبلغ احتياطي الحقل 59 تريليون قدم مكعبة.- حقل كيش: يقع على بُعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة لاوان، في مياه الخليج، ويبلغ حجم الغاز المتوقع به نحو 48 تريليون قدم مكعبة.تمتلك إيران مجموعة من المصافي الإستراتيجية التي تسهم في تحويل النفط الخام إلى منتجات نهائية مثل البنزين والديزل، وهي كالتالي:ـ مصفاة عبادان: وتُعد الأقدم في الشرق الأوسط ومن الأقدم في العالم، أُسست عام 1912 بعد 3 سنوات من العمل على يد شركة النفط الإيرانية البريطانية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 360 ألف برميل يوميًّا.ـ مصفاة أصفهان: إحدى المصافي الكبرى، تنتج نحو 370 ألف برميل يوميًّا.ـ مصفاة بندر عباس: بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 320 ألف برميل يوميًّا.ـ مصفاة طهران: بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 250 ألف برميل يوميًّا.