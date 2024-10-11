Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: عملياتنا لن تتوقف حتى تأمين عودة السكان إلى مناطقهم

Lebanon 24
11-10-2024 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1260740-638642588122414798.jpg
Doc-P-1260740-638642588122414798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى التأكد من القدرة على إعادة السكان إلى مناطقهم بأمان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن هاليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، أجريا تقييما مشتركا للوضع الأمني داخل جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى، بحضور قائدي القيادة الشمالية والفرقة 91.
Advertisement

وخلال الجلسة، قال هاليفي: "لدينا حاليا سبع فرق تعمل على الأرض: ثلاثة في قطاع غزة، في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، وأربع فرق تعمل هنا في الشمال".

وقال: "نحن نُواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نتأكد من قدرتنا على إعادة السكان بأمان وليس في الوقت الحاضر فقط بل مستقبلا أيضا. وإذا جاء أحد لاعادة بناء هذه القرى مجددا فسيعلم علما يقينا أن إنشاء بنى تحتية إرهابية غير مفيد إذ سيُدمر الجيش الإسرائيلي تلك القرية مجددا".

وأضاف: "نحن نعمل في كافة المناطق وأيضا في البقاع وبيروت وشمال الليطاني وجنوبه، وتؤدي كل هذه الأشياء مجتمعة مفعولا قويا للغاية"، متوجها إلى عناصر الجيش الإسرائيلي قائلا: "إن العمل الذي تنجزونه هنا أهم عنصر في إعادة السكان. إذن انظروا، نشهد أياما خاصة وفترة أعياد، حيث ينصب تركيزنا جميعًا على العمل لكي يستطيع سكان إسرائيل قضاء فترة الأعياد والعيش هنا بأمان وطمأنينة لسنوات طويلة".

بدوره، قال بار: "في السنوات الأخيرة نرى تمركز حماس في لبنان، وهذا سيزداد لأنهم خرجوا من غزة والاستثمار سيكون هنا. سنُواصل ملاحقتهم في كل مكان. سنظل نتذكر مجزرة السابع من تشرين الاول، وسنتأكد من أن الدرس الذي تعلموه في الثامن من تشرين الاول سيبقى في ذاكرتهم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:32 | 2024-10-11
10:04 | 2024-10-11
10:00 | 2024-10-11
09:55 | 2024-10-11
09:54 | 2024-10-11
09:35 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24