الجيش الإسرائيلي: عملياتنا لن تتوقف حتى تأمين عودة السكان إلى مناطقهم

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شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى التأكد من القدرة على إعادة السكان إلى مناطقهم بأمان.وقال الجيش الإسرائيلي، إن هاليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، أجريا تقييما مشتركا للوضع الأمني داخل جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى، بحضور قائدي القيادة الشمالية والفرقة 91.وخلال الجلسة، قال هاليفي: "لدينا حاليا سبع فرق تعمل على الأرض: ثلاثة في قطاع غزة، في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، وأربع فرق تعمل هنا في الشمال".وقال: "نحن نُواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نتأكد من قدرتنا على إعادة السكان بأمان وليس في الوقت الحاضر فقط بل مستقبلا أيضا. وإذا جاء أحد لاعادة بناء هذه القرى مجددا فسيعلم علما يقينا أن إنشاء بنى تحتية إرهابية غير مفيد إذ سيُدمر الجيش الإسرائيلي تلك القرية مجددا".وأضاف: "نحن نعمل في كافة المناطق وأيضا في البقاع وبيروت وشمال الليطاني وجنوبه، وتؤدي كل هذه الأشياء مجتمعة مفعولا قويا للغاية"، متوجها إلى عناصر الجيش الإسرائيلي قائلا: "إن العمل الذي تنجزونه هنا أهم عنصر في إعادة السكان. إذن انظروا، نشهد أياما خاصة وفترة أعياد، حيث ينصب تركيزنا جميعًا على العمل لكي يستطيع سكان إسرائيل قضاء فترة الأعياد والعيش هنا بأمان وطمأنينة لسنوات طويلة".بدوره، قال بار: "في السنوات الأخيرة نرى تمركز حماس في لبنان، وهذا سيزداد لأنهم خرجوا من غزة والاستثمار سيكون هنا. سنُواصل ملاحقتهم في كل مكان. سنظل نتذكر مجزرة السابع من تشرين الاول، وسنتأكد من أن الدرس الذي تعلموه في الثامن من تشرين الاول سيبقى في ذاكرتهم". (روسيا اليوم)