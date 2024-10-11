Advertisement

عربي-دولي

مرضٌ غامض ينتشر في قرية مصرية.. هذه أعراضه!

Lebanon 24
11-10-2024 | 14:51
A-
A+
Doc-P-1260876-638642806765436838.jpg
Doc-P-1260876-638642806765436838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني أهالي قرية القبابات التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة المصرية، من مرض غامض ينتشر بينهم منذ أكثر من أسبوعين.

وتتراوح أعراض المرض بين آلام في العظام وارتفاع في درجة الحرارة وسعال، وفي بعض الحالات إسهال أو قيء، ما أثار تساؤلات بين الأهالي، وما إذا كانت نزلات برد عادية أم فيروسًا متحورا، أم تلوثا في مياه الشرب، كما حدث سابقًا في قريتي أبو الريش بحري ودراو بأسوان.
Advertisement

وفي البداية، تلقى أهالي القرية تسجيلا صوتيا متداولا عبر مجموعات تطبيق واتساب، يحذر من شرب مياه الصنبور أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ويدعو الأهالي إلى الاعتماد على المياه المعدنية فقط، تجنبا للإصابة بالأعراض المنتشرة، واستند التسجيل إلى تصريح غير مسمى من مسؤول بشركة مياه الشرب.

وأثار التسجيل حالة من الجدل بين الأهالي، تزامنا مع انتشار أعراض شبيهة بنزلات البرد، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وتستمر لعدة أيام ثم يتعافى المصاب.

وأفادت مصادر مطلعة في قطاع الطب الوقائي، لموقع "القاهرة 24"، بأن الأعراض المنتشرة ليست إلا نزلات برد عادية نتيجة تغير الفصول، ولا توجد أي دلائل على تلوث في المياه. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:19 | 2024-10-11
16:00 | 2024-10-11
15:31 | 2024-10-11
15:29 | 2024-10-11
15:19 | 2024-10-11
14:40 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24