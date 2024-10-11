مرضٌ غامض ينتشر في قرية مصرية.. هذه أعراضه!

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يعاني أهالي قرية القبابات التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة المصرية، من مرض غامض ينتشر بينهم منذ أكثر من أسبوعين.وتتراوح أعراض المرض بين آلام في العظام وارتفاع في درجة الحرارة وسعال، وفي بعض الحالات إسهال أو قيء، ما أثار تساؤلات بين الأهالي، وما إذا كانت نزلات برد عادية أم فيروسًا متحورا، أم تلوثا في مياه الشرب، كما حدث سابقًا في قريتي أبو الريش بحري ودراو بأسوان.وفي البداية، تلقى أهالي القرية تسجيلا صوتيا متداولا عبر مجموعات تطبيق واتساب، يحذر من شرب مياه الصنبور أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ويدعو الأهالي إلى الاعتماد على المياه المعدنية فقط، تجنبا للإصابة بالأعراض المنتشرة، واستند التسجيل إلى تصريح غير مسمى من مسؤول بشركة مياه الشرب.وأثار التسجيل حالة من الجدل بين الأهالي، تزامنا مع انتشار أعراض شبيهة بنزلات البرد، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وتستمر لعدة أيام ثم يتعافى المصاب.وأفادت مصادر مطلعة في قطاع الطب الوقائي، لموقع "القاهرة 24"، بأن الأعراض المنتشرة ليست إلا نزلات برد عادية نتيجة تغير الفصول، ولا توجد أي دلائل على تلوث في المياه. (روسيا اليوم)