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عربي-دولي

من أصول يهودية.. رئيسة المكسيك الجديدة تدعو للاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
11-10-2024 | 23:21
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طالبت رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم، أمس الجمعة، بالاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقالت في أول تصريح لها حول هذا الموضوع منذ توليها منصبها في الأول من تشرين الأول: "يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما مثل دولة إسرائيل. لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة".
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وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي، دانت شينباوم أيضا العنف في الشرق الأوسط، وقالت إن "الحرب لن تؤدي أبدا إلى وجهة جيدة".

والرئيسة اليسارية تتحدر من أصول يهودية أوروبية، لكنها أعلنت إلحادها وانتقدت في كانون الثاني 2009، في رسالة علنية، عملية إسرائيلية سابقة في قطاع غزة.

وذكّرت شينباوم بأن الحكومة المكسيكية السابقة بقيادة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دانت الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول2023، وما أعقب ذلك من قصف إسرائيلي مدمر لقطاع غزة.(سكاي نيوز)


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