في حال فوزها.. هذا ما تعهدت به هاريس

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ذكرت نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، الجمعة، أنها ستؤسس في حال انتخابها في الخامس من تشرين الثاني المقبل مجلسا استشاريا يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإبداء الملاحظات حول السياسات.وقالت هاريس إنها ستضم جمهوريا إلى حكومتها.وأضافت في أثناء حديثها خلال فعالية في ولاية أريزونا للجمهوريين الذين يدعمون حملتها: "لا أريد أشخاصا يوافقون على أي شيء. أريد أن يأتي أناس ... ويفحصون الأفكار".وأكملت حديثها قائلة: "لذا سأنشئ مجلسا من الحزبين حتى نتمكن من البناء على هذه المسألة. والقيام بالعمل اللازم".وسافرت هاريس إلى ولايتي نيفادا وأريزونا في جولة انتخابية في الجنوب الغربي بدأت من يوم الأربعاء حتى الجمعة.