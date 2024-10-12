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عربي-دولي
وزير خارجية مصر: متمسكون برفض أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
Lebanon 24
12-10-2024
|
07:02
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جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تأكيد موقف بلاده الداعم للسلطة الفلسطينية، وتمسكها برفض أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأشار عبد العاطي إلى حرص مصر في اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة على نفاد المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة "في ظل العراقيل التي يضعها الجيش الإسرائيلي وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك حركة الأفراد عبر المعبر".
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وأكد لدى استقباله وفدا من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح وعضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد على ضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على وحدة الأرض الفلسطينية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن عبد العاطي استعرض خلال اللقاء اتصالات مصر مع مختلف الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
كما حرص على استعراض الجهود التي تطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد السيد وزير الخارجية المصري على ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.
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