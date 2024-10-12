Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية مصر: متمسكون برفض أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

Lebanon 24
12-10-2024 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1261117-638643387047839505.JPG
Doc-P-1261117-638643387047839505.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تأكيد موقف بلاده الداعم للسلطة الفلسطينية، وتمسكها برفض أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار عبد العاطي إلى حرص مصر في اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة على نفاد المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة "في ظل العراقيل التي يضعها الجيش الإسرائيلي وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك حركة الأفراد عبر المعبر".
Advertisement

وأكد لدى استقباله وفدا من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح وعضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد على ضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على وحدة الأرض الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن عبد العاطي استعرض خلال اللقاء اتصالات مصر مع مختلف الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

كما حرص على استعراض الجهود التي تطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد السيد وزير الخارجية المصري على ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:19 | 2024-10-12
07:08 | 2024-10-12
07:00 | 2024-10-12
06:39 | 2024-10-12
06:28 | 2024-10-12
06:03 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24