"ستكون قوية ".. إيران تحذر إسرائيل من عملية "الوعد الصادق 3"

حذر عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي اليوم السبت، العدو الإسرائيلي من ارتكابه أي خطأ، مشيرا الى أن عملية "الوعد الصادق 3" ستكون مختلفة وأشدّ من العمليتين السابقتين.

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وشدد بروجردي، على ضرورة تعزيز قدرات الردع العسكري الإيراني، لأن التغيرات النوعية التي شهدتها عملية "الوعد الصادق 2" الإيرانية كانت مؤثرة للغاية على الداخل الإسرائيلي.

وبحسب عضو لجنة الأمن القومي الإيرانية، فإن "الأميركيين هم السبب الرئيسي لأزمات المنطقة، وصحيح أن الجرائم في المنطقة تُرتكب ظاهرياً من قِبل العدو الإسرائيلي، لكن الولايات المتحدة تقدّم المساعدات العسكرية لإسرائيل وتدعم جرائم هذا النظام البغيض".

وأضاف: "في حال قامت إسرائيل بأي تحرك ضد البلد، فإن إيران حتما ستظهر بوجه جديد من الناحية الدفاعية والعسكرية، وستردّ عليهم برد أقوى من المرات السابقة".