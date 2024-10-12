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عربي-دولي

مصر توجه ضربة جديدة لتجار المواد المخدرة.. مضبوطات بقيمة 70 مليون جنيه

Lebanon 24
12-10-2024 | 16:32
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وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة جديدة لتجار المواد المخدرة، تمكنت فيها من ضبط تشكيل عصابي لتصنيع العقاقير المخدرة بالقاهرة والإسكندرية، قدرت قيمتها بـ70 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول لهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة والمنشطات بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.
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وأوضح بيان لوزارة الداخلية المصرية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم أكثر من 170 ألف قرص مخدر ومؤثر، وكمية من مخدر الحشيش، وأكثر من 210 آلاف قرص وعبوة "منشطات"، و50 كيلو جراماً من بودرة "ترامادول".

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة التشكيل العصابي كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع، والمعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع والتعبئة والتغليف، وسيارتين.

وأكدت وزارة الداخلية أن أفراد التشكيل العصابي إعترفوا لدى مواجهتهم بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تمكنت أمس الجمعة من توجيه ضربة قاصمة لتجار المخدرات، أحبطت فيها محاولة لتهريب شحنة من المواد المخدرة يبلغ وزنها 3,5 طن، وبلغت قيمتها ربع مليار جنيه مصري، ما يعادل 514 ألف دولار أمريكي، عبر جانبي قناة السويس. (روسيا اليوم)

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