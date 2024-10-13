جريمة مروّعة في بلدٍ عربيّ... مقتل رجل وتوقيف زوجته هذه التفاصيل

Advertisement

أسند مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لمواطن أردني في الثلاثين من عمره، على خلفية جريمة مروعة راح ضحيتها شاب ثلاثيني أيضاً، وقعت في محافظة إربد شمال الأردن، وتقرر توقيفه لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل بعد اعترافه بارتكاب الجريمة.كما وُجهت تهمة التدخل في القتل لزوجة المغدور، وتم اتخاذ قرار بتوقيفها للمدة عينها في مركز إصلاح وتأهيل خاص بالسيّدات.وأقدم القاتل على قتل المغدور وهو زوج المتهمة بطلق ناري في رأسه بعد أن سهلت الزوجة للجاني دخول المنزل، بحسب التحقيقات الأولية، ومن ثم قام بوضع بصمات المغدور على الزناد والمسدس كيّ يظهر أنّ الأخير انتحر. (العربية)