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عربي-دولي

على عمق 9 كلم تحت الأرض.. زلزال قوي يضرب شرق تركيا ومناطق من محافظات سوريا

Lebanon 24
16-10-2024 | 04:04
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ضرب زلزال بشدة 6.1 شرق تركيا بعمق 9 كلم تحت الأرض، وفق ما أعلنه المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل.
 
كما أضاف أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض.
 
 
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من ناحيتها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب ملاطية وشعر به سكان ديار بكر.
 
وذكرت السلطات التركية أن الهزة الأرضية، شعر بها سكان الولايات التركية المجاورة، مثل ديار بكر وإيلازيغ.

وفي سوريا، ذكرت وكالة أنباء "سانا" أن الهزة شعر بها أيضا الأهالي في مناطق مختلفة من محافظات الحسكة وحلب ودير الزور.
 
يذكر أن تركيا شهدت زلزالاً مدمّراً في السادس من شباط عام 2023 الماضي، أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وأدى لدمار كبير في البنى التحتية في عدة ولايات، علاوة على آلاف الجرحى. 
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