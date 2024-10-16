الدعم السريع تمنع تصدير 12 سلعة لمصر.. ما هي؟

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قررت قوات الدعم السريع في السودان منع تصدير نحو 12 سلعة من المناطق التي تسيطر عليها إلى القاهرة.وأصدر المستشار العام لقوات الدعم السريع النذير يونس أحمد، قرارا بمنع تصدير السلع السودانية إلى مصر ، ومنها الصمغ بأنواعه، والفول السوداني، وزيت الطعام، والماشية بأنواعها، والسمسم، والتمباك، وأنواع من الأعلاف، والذهب، والمعادن الأخرى، والكركديه، والبامية المجففة.في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة التموين المصرية أحمد كمال لـ"العربية"، أن هناك أرصدة من اللحوم موجودة في مصر قادمة من السودان وجيبوتي تبلغ نحو 20 ألف رأس، مؤكدا أن عمليات الاستيراد مازالت مستمرة من السودان نفسها والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية.وأضاف أنه رغم الأزمة الاقتصادية في مصر، إلا أن الحكومة المصرية قررت المساعدة في تحقيق الأمن الغذائي في السودان، إذ قامت بتوريد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية للسودانيين مثل السكر والزيت والأرز والدقيق.يأتي هذا بعدما اتهمت قوات الدعم السريع مصر، بعرقلة جهود الاستقرار والسلام في السودان، عبر دعم الجيش السوداني.كما اتهم قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الطيران المصري بقصف قواته في معركة "جبل موية"، معلنا أن القاهرة دخلت المعركة و تمد الجيش بقنابل أميركية زنة 250 كيلوغراماً.لكن نفت مصر بدورها تلك المزاعم، حيث ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء الماضي، أن تلك الأقاويل تأتي فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان.ودعت مصر المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع، مؤكدة حرصها على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعبا.كذلك شددت القاهرة على أنها لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للسودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب. (العربية)