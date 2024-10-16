في هذا الموعد.. ترامب يستعد للعمل طباخا في "ماكدونالدز"!

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من المتوقع أن يعمل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال الأسبوع الجاري، طباخا في أحد مطاعم "ماكدونالدز" في ولاية بنسلفانيا.وفي هذا الشأن، قال مصدر مطلع على الأمر لصحيفة "فيلادلفيا انكوايرر" أمس الثلاثاء، إن المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري سيقدم بعض الوجبات السريعة في "Golden Arches" خلال توقف حملته في الولاية المتأرجحة الحاسمة يوم الأحد.ويأتي ذلك لاعتقاد ترامب أن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس لم تعمل قط في "ماكدونالدز" عندما كانت طالبة جامعية، على الرغم من إصرارها المتكرر في أكثر من مناسبة على ذلك.وفي أواخر الشهر الماضي، قال ترامب (78 عاما) في ولاية كارولينا الشمالية: "لا نريد أن نسمع وعودا كاذبة، حتى لو كانت مثل قولها إنها عملت لساعات طويلة وشاقة على قلي البطاطس في ماكدونالدز. لم تعمل قط في ماكدونالدز. إنها قصة كاذبة".وأشار ترامب، الذي يعد من محبي وجبات "ماكدونالدز"، إلى أنه سيتوقف في أحد فروع سلسلة المطاعم الشهيرة في منتصف تشرين الأول، ويضيف مهنة الطاهي إلى سيرته الذاتية.وتابع: "أعتقد أنني سأذهب إلى ماكدونالدز في غضون أسبوعين بالفعل وسأعمل على إعداد البطاطس المقلية لأنني سأكون قد عملت لفترة أطول وبجهد أكبر في ماكدونالدز مقارنة بها إذا فعلت ذلك حتى ولو لنصف ساعة".من جهتها، قالت هاريس البالغة من العمر 59 عاما، مرارا وتكرارا على مر السنين إنها عملت أيضا في شركة "ميكي ديز" أثناء حصولها على شهادتها الجامعية في الثمانينيات.ولكن لا يوجد دليل قاطع، مثل سجل توظيف أو صورة، للتحقق من هذا الادعاء، وفقا لما ذكره موقع التحقق من المعلومات "سنوبس". (روسيا اليوم)