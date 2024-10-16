Advertisement

عربي-دولي

في هذا الموعد.. ترامب يستعد للعمل طباخا في "ماكدونالدز"!

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1263192-638646798848676006.jpg
Doc-P-1263192-638646798848676006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المتوقع أن يعمل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال الأسبوع الجاري، طباخا في أحد مطاعم "ماكدونالدز" في ولاية بنسلفانيا.

وفي هذا الشأن، قال مصدر مطلع على الأمر لصحيفة "فيلادلفيا انكوايرر" أمس الثلاثاء، إن المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري سيقدم بعض الوجبات السريعة في "Golden Arches" خلال توقف حملته في الولاية المتأرجحة الحاسمة يوم الأحد.
Advertisement

ويأتي ذلك لاعتقاد ترامب أن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس لم تعمل قط في "ماكدونالدز" عندما كانت طالبة جامعية، على الرغم من إصرارها المتكرر في أكثر من مناسبة على ذلك.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال ترامب (78 عاما) في ولاية كارولينا الشمالية: "لا نريد أن نسمع وعودا كاذبة، حتى لو كانت مثل قولها إنها عملت لساعات طويلة وشاقة على قلي البطاطس في ماكدونالدز. لم تعمل قط في ماكدونالدز. إنها قصة كاذبة".

وأشار ترامب، الذي يعد من محبي وجبات "ماكدونالدز"، إلى أنه سيتوقف في أحد فروع سلسلة المطاعم الشهيرة في منتصف تشرين الأول، ويضيف مهنة الطاهي إلى سيرته الذاتية.

وتابع: "أعتقد أنني سأذهب إلى ماكدونالدز في غضون أسبوعين بالفعل وسأعمل على إعداد البطاطس المقلية لأنني سأكون قد عملت لفترة أطول وبجهد أكبر في ماكدونالدز مقارنة بها إذا فعلت ذلك حتى ولو لنصف ساعة".

من جهتها، قالت هاريس البالغة من العمر 59 عاما، مرارا وتكرارا على مر السنين إنها عملت أيضا في شركة "ميكي ديز" أثناء حصولها على شهادتها الجامعية في الثمانينيات.

ولكن لا يوجد دليل قاطع، مثل سجل توظيف أو صورة، للتحقق من هذا الادعاء، وفقا لما ذكره موقع التحقق من المعلومات "سنوبس". (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:34 | 2024-10-16
10:12 | 2024-10-16
10:07 | 2024-10-16
10:01 | 2024-10-16
10:00 | 2024-10-16
09:56 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24