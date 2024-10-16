Advertisement

عربي-دولي

على طريقة "ريا وسكينة".. سفاحة تُرعب بلداً عربيّاً وهذا ما تفعله مع زوجها بضحاياها

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1263232-638646834602029135.jpg
Doc-P-1263232-638646834602029135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على طريقة ريا وسكينة المشهورتين في مصر، صدمت قصَّة سَّيدة تستدرج برفقة زوجها ضحاياها وتقتلهم الجزائريين، بعد أن عُثِرَ في ضواحي قرية سيق في ولاية معسكر غرب العاصمة الجزائر، على جثت مدفونة ومنكل بها.
Advertisement

وكشفت التفاصيل المنقولة عن سكان الحي الذي عاش حالة من الرعب منذ أسابيع عن سيدة كانت تنشط برفقة زوجها، حيث يقومان باستدراج الأشخاص واغتيالهم بغرض السرقة في منزلهما الكائن في شارع دالاس في بلدية سيق.

وكشف عن الجثث المدفونة، بعد أن قامت الكلاب المملوكة لأحد رعاة الغنم، بنبش التراب في وادي قرية خروبة، ليتم العثور على الجثث مقطعة ومدفونة، وإبلاغ مصالح الحماية المدنية ومصالح الأمن للتنقل ومعاينة المكان.

إثر ذلك، فرت كل من المتهمة، المدعوة "خيرة" والتي أطلق عليها تسمية "سفاحة معسكر"، وزوجها لوجهتين مختلفتين.

إلا أن الزوج توفي في حادث مرور في الطريق السريع في ولاية سطيف، في حين تم القبض على المتهمة في بلدية المحمدية حيث رجحت روايات أنها كانت بصدد محاولة الهرب عبر الهجرة غير النظامية بحرا.

ونسبت جُثث الضَحايا، لأشخاص كان قد تم التبليغ عن اختفائهم قبل أسابيع، من بينهم شابان في من ولاية تلمسان، كان قد أبلغ عن اختفائهما في أيلول 2024. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:34 | 2024-10-16
10:12 | 2024-10-16
10:07 | 2024-10-16
10:01 | 2024-10-16
10:00 | 2024-10-16
09:56 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24