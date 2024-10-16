كلب أعلى هرم خوفو يثير الجدل.. وهكذا علّق المسؤولون

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أثار فيديو ظهور كلب أعلى هرم خوفو الجدل بعد تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.وعلق مصدر بمنطقة آثار الهرم على ظهور الكلب في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن المنطقة الأثرية كبيرة والسيطرة على عدم دخول الكلاب يصعب تحقيقه، مشيرا إلى أن وجود الكلاب بمنطقة أهرامات الجيزة ليس أمرا جديدا، وتعمل المنطقة خلال الفترة المقبلة لحل لتلك المشكلة.وأضاف المصدر أن الكلاب الموجود داخل منطقة أهرامات الجيزة تأتي من المناطق العشوائية الموجودة حولها.وأظهر مقطع صوره رجل يحلق على متن طائرة شراعية، كلبا فوق قمة الهرم الذي يبلغ ارتفاعه نحو 150 مترا.وأثار الفيديو تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استغربوا الواقعة، حيث استبعد البعض أن يكون الكلب قد قطع كل تلك المسافة بحثا عن الطعام.ولم يتضح بعد إذا كان الكلب تمكن من النزول من أعلى الهرم أم لا. (روسيا اليوم)