قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا استهدف العدو أراضينا فسنستهدف أراضيه

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أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن "العدو أخطأ في استهدافه قادة في المقاومة وظن أننا لن نرد".وأكد سلامي في تشييع القيادي عباس نيلفروشان في إصفاهان للعدو "أن عملية الوعد الصادق 2 كانت مجرد تحذير"، مشدداً على أن "إيران ستضرب العدو بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافا لنا".وقال: "إذا استهدف العدو أراضينا فسنستهدف أراضيه وهو يعرف أننا نفي بما نقول".