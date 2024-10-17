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عربي-دولي

المعارضة الأرجنتينية تطالب بإقالة وزيرة الخارجية

Lebanon 24
17-10-2024 | 02:44
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قال إدواردو تونيولي عضو برلمان الأرجنتين عن حزب "الاتحاد من أجل الوطن"، إن مجموعة من نواب المعارضة بدأت عملية مساءلة ضد وزيرة الخارجية ديانا موندينو.


وأشار البرلماني إلى أن المعارضة تطالب بإقالة الوزيرة،  بسبب اتفاقيات مع بريطانيا بشأن جزر مالفيناس (فوكلاند).
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وكتب البرلماني على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "نحن نطلق مبادرة في البرلمان لعزل الوزيرة موندينو. منذ توليها لمنصبها، عملت هذه الوزيرة في خدمة المصالح البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي. القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الاتفاقيات الثنائية التي تتضمن تنازلات غير مقبولة لمغتصبي جزر مالفيناس التابعة لنا".

ويجري نزاع طويل الأمد بين الحكومتين الأرجنتينية والبريطانية بشأن السيادة على جزر مالفيناس (فوكلاند)، وفي عام 1982 اندلعت حرب بين البلدين استمرت لعدة أسابيع، وانتهت بهزيمة الأرجنتين. وفي عام 2013، تم إجراء استفتاء في الجزر، وكانت نتيجته تصويت عدد كبير من السكان المحليين لصالح الحفاظ على وضع الأراضي البريطانية في الخارج. ثم ذكرت الحكومة الأرجنتينية أن نتيجة الاستفتاء لن تؤثر على مطالبات الأرجنتين الإقليمية بهذه الجزر.


وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن عزمه إعادة جزر فوكلاند، واعدا بدراسة الخيارات المختلفة لإعادة الأراضي عبر الوسائل الدبلوماسية. وردا على ذلك، قالت لندن إنها لا تخطط للعودة إلى قضية ملكية الجزر، فيما أصرت جزر فوكلاند نفسها على أنها ستبقى جزءا من بريطانيا. (روسيا اليوم)
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