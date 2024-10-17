ذكرت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أنه "مع اقتراب إسرائيل من حرب شاملة مع إيران، تشير وثائق حماس التي تم الكشف عنها مؤخرًا إلى أن هذا الصراع الإقليمي الواسع النطاق هو بالضبط ما حلم به زعيم الحركة، يحيى السنوار، عندما خطط للهجوم الوحشي في 7 تشرين الأول 2023. إن مكر حماس،ورغبتها في إشراك إيران وحزب الله، في حربها لتدمير إسرائيل،يتجلى في وثائق داخلية نشرتها صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة واشنطن بوست في نهاية الأسبوع الماضي".

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وبحسب الصحيفة، "يبدو أن الوثائق قد تم تسريبها من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي ربما كان يأمل في إظهار تواطؤ إيران عشية الهجمات الانتقامية المحتملة من إسرائيل. وقال مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكاتب المقال إنهم يتوقعون أن تضرب إسرائيل أهدافًا عسكرية فقط في إيران. لكن الحرب مليئة بالعواقب غير المقصودة، وهذه الوثائق تسبب الشعور بالقلق من أن إسرائيل، في تحركها نحو شفا حرب شاملة، تقع في الفخ الذي نصبته حماس".

وتابعت الصحيفة، "في إطار مناشدته إيران للحصول على مساعدات في عام 2021، وعد السنوار وغيره من قادة حماس طهران، "نحن على ثقة من أننا وأنتم، بحلول نهاية هذين العامين ... سنقتلع هذا الكيان الوحشي"، أي إسرائيل، وفقًا لرسالة نقلتها صحيفة واشنطن بوست. وأضاف: "لن نضيع دقيقة أو فلسًا ما لم يكن ذلك كافيًا لتحقيق هذا الهدف المقدس". وتستشهد صحيفة التايمز بمحاضر اجتماع عقد في آب 2023، حيث أفاد مسؤولون بأن أحد كبار قادة حماس ناقش خطط الهجوم مع محمد سعيد إزادي، أحد كبار قادة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ووفقًا للصحيفة، كان مسؤول حماس ينوي أيضًا إبلاغ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي اغتيل على يد إسرائيل الشهر الماضي في بيروت".

وبحسب الصحيفة، "نفت إيران أي دور لها في هجوم السابع من تشرين الأول، وقال مسؤولون أميركيون إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران فوجئت عندما اقتحمت حماس سياج غزة وهاجمت البلدات الحدودية والقواعد العسكرية الإسرائيلية. ولكن الوثائق التي نشرتها حماس مؤخرا تشير إلى أن بعض العناصر الإيرانية وحزب الله على الأقل كانوا على علم بأن شيئا كبيرا قادما.كان السنوار يريد أن يخلق كارثة ساحقة لإسرائيل بحيث تتحول إلى حرب تشمل إيران ووكلائها في لبنان وسوريا والضفة الغربية واليمن والعراق. ولإخفاء ما أطلق عليه مسؤولو حماس "مشروعنا الكبير"، صاغوا حملة معقدة من الخداع استمرت لسنوات".

وتابعت الصحيفة، "لقد حققت حماس مفاجأة استراتيجية من خلال حملة "لإقناع العدوّ بأن حماس في غزة تريد الهدوء"، وفقًا لمذكرة داخلية نقلتها صحيفة التايمز. وذكرت مذكرة أخرى نقلتها صحيفة التايمز أن هدف السنوار كان إقناع إسرائيل بأن "غزة تريد الحياة والنمو الاقتصادي". لقد خدعت حماس أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المتبجحة إلى درجة أنه حتى عندما انخرط مقاتلوها في أنشطة غير عادية في وقت مبكر من صباح السابع من تشرين الأول، علق محللو الاستخبارات الإسرائيليون بلا مبالاة في مذكرة نقلتها صحيفة التايمز: "يُقدر أن حماس ليست مهتمة بالتصعيد والدخول في مواجهة في الوقت الحاضر".

وأضافت الصحيفة، "يبدو أن أكبر مخاوف السنوار هي أن المناوشات الصغيرة من شأنها أن تضع الإسرائيليين في حالة تأهب وتعيق الحملة الكبيرة التي كانوا يخططون لها. وذكرت صحيفة التايمز أنه خلال اجتماع عقد في نيسان 2022، أعرب قادة حماس عن ارتياحهم لأن شهر رمضان مر دون عنف كبير، حتى تتمكن حماس من "إخفاء نوايانا" و"تمويه الفكرة الكبرى". وبعد أن مر رمضان في عام 2023 دون اندلاع اشتباكات، كان السنوار وقادته سعداء مرة أخرى. فقد أراد السنوار تغذية رواية مفادها أن حماس تستخدم الأموال من قطر لتعزيز شعبيتها من خلال تحسين حياة الفلسطينيين في غزة، وقد حجب ذلك خطط الحركة لشن هجوم من شأنه أن يذهل إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، "بينما كان السنوار يستعد لهجومه المفاجئ، كان يعلم أن إسرائيل ستشن حملة انتقامية قد تدمر غزة. وتشير صحيفة التايمز إلى أن السنوار "ناقش بإيجاز مع زملائه في اجتماع عقد في حزيران 2022 كيف أن الهجوم الكبير على إسرائيل من المرجح أن يتطلب تضحيات، على ما يبدو من سكان غزة العاديين". ومن الواضح أن استراتيجية النصر التي تبناها السنوار تكمن في رؤية لحرب من شأنها أن تنتشر لتشمل إيران والشرق الأوسط بأكمله. وفي الوقت الذي تحسب إسرائيل فيه خطواتها التالية، ينبغي لها أن تنظر في إمكانية أن يكون التصعيد الكبير والحريق في كل أنحاء المنطقة هو الأمل الأخير للسنوار".