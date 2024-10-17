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بالفيديو: ناشط يسأل شركات إسرائيلية في واشنطن: "نبحث عن تكنولوجيا لقتل الأطفال"

Lebanon 24
17-10-2024 | 04:36
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واجه ناشط مؤيد لفلسطين شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية المشاركة في مؤتمر رابطة جيش الولايات المتحدة (AUSA) في واشنطن، وسألهم أين يمكنه العثور على "تكنولوجيا قتل الأطفال".
 
 
وفي الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اقترب الناشط من ممثلي شركة Steadicopter، وهي شركة إسرائيلية لتصنيع الأنظمة الجوية غير المأهولة، وسأل أين يمكنه العثور على "تكنولوجيا قتل الأطفال".

 
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كما واجه الناشط أعضاء آخرين في الوفد الإسرائيلي، بما في ذلك ممثلون عن شركة Computech International (CTI)، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص "توفر حلولا متقدمة وفريدة من نوعها لمجموعة متنوعة من القوات العسكرية"، وشركة Gate التي تعرف عن نفسها بأنها تقدم "حلولا فريدة لمجموعة واسعة من الاحتياجات العسكرية والصواريخ المتطورة".
وواصل الناشط سؤال المشاركين الإسرائيليين في المؤتمر أين يمكن أن يجد "تقنية قتل الأطفال"، مما أثار ردود فعل متباينة، وقد بدا البعض منزعجا بشكل واضح، بينما ضحك البعض الآخر. (روسيا اليوم)
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